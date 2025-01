Sinner vince gli Australian Open, festeggia anche Meloni: "Motivo di grande orgoglio per l'Italia"

Sinner vince gli Australian Open, le reazioni della politica

Sinner vince gli Australian Open e si porta a casa il terzo titolo della carriera. A festeggiarlo non solo il mondo dello sport, ma anche la politica. A partire dalla premier Giorgia Meloni che sui social ha scritto: "Un grande Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025, difendendo il titolo conquistato l'anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l'Italia. Bravissimo".

Un grande Jannik #Sinner trionfa agli #AusOpen 2025, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia.

Bravissimo 👏🏻 🇮🇹 pic.twitter.com/9FBWu0rRmg — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 26, 2025

"Leggendario! Sei un vero fenomeno, congratulazioni Jannik!". Lo scrive sui social il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani.

"Capolavoro Sinner all'Australian Open! Terzo Slam, dominatore assoluto del tennis mondiale, orgoglio italiano. Grande, grandissimo Jannik!". Così su X il leader del M5s Giuseppe Conte.

"Sinner si porta a casa il suo secondo Australian Open e il tennis azzurro inizia il 2025 dove aveva finito il 2024: in cima al mondo! Fenomeno". Lo ha scritto la Vicepresidente della FITP, Chiara Appendino, sui suoi canali social.

"Straordinario Jannik Sinner! Conquista il suo secondo Australian Open consecutivo, portando a casa il suo terzo titolo Slam. Un trionfo che va oltre la vittoria: Sinner ha dimostrato di essere più forte di ogni difficoltà, scrivendo un'altra pagina indimenticabile nella storia del tennis italiano". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

"Ormai ci sta abituando troppo bene. Tre set e andiamo. Più forte di tutti. E di tutto. Bravo #Sinner #AusOpen". Così il leader di Iv Matteo Renzi su X.