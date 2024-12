La pagella del 2024 sui social dei politici italiani

Il bilancio "social" dei politici italiani nel 2024

Dare le pagelle ai nostri politici è cosa complicata, anzi, impossibile; questioni di opinioni ed idee che tolgono lucidità. C'è però un settore della vita politica di tutti i giorni che risponde a criteri certi, a numeri e dati, che quindi consentono delle letture ed analisi più veritiere. Stiamo parlando dell'attività sui social network un mondo che ormai anche l'ultimo dei aprlamentari cura e controlla con cura. Il mondo digitale infatti è sempre più centrale e non risparmia nessuno. Capire quindi chi in questo 2024 è cresciuto come numero di follower, chi ha attirato per lo più dei "sentiment" positivi e non negativi è importante.

Un lavoro complesso effettuato da Domenico Giordano, esperto di social e fondatore di Arcadiacom.it. che ha realizzato un report proprio dedicato all'attività social di Giorgia Meloni, dei ministri del suo governo e dei principali leader di partito.

"Il report ha acceso i riflettori sulle performance annuali più significative raccolte dagli account social dei leader politici e su alcune curiosità non marginali che riguardano il parlato digitale che si è sviluppato a partire dai loro nomi, utilizzati per l’appunto come ami per la pesca digitale delle conversazioni. Tra i tanti e diversi dati, è interessante isolarne alcuni perché consentono di leggere meglio le mutazioni dell’infosfera e quelle dell’opinione pubblica online. È quindi utile sottolineare quali piattaforme consentono ai leader politici di ottenere le percentuali migliori di audience e di diffusione dei loro contenuti. In questo senso, è possibile sottolineare la crescita dei follower Instagram di Giorgia Meloni o quella delle interazioni di Matteo Salvini. Parimenti, se restiamo ancorati al coinvolgimento dei pubblici, allora c’è il dato delle visualizzazioni che arriva dall’account TikTok di Giorgia Meloni. A tal proposito, è opportuno anche evidenziare quanto in questa raccolta di visualizzazioni e di interazioni sia fondamentale il formato e il taglio del post: il reel è diventato oggi una scelta irrinunciabile da parte dei leader, così come quella di una narrazione diretta con i follower".

I Dati

Per quanto riguarda l'aumento dei follower la miglior crescita è quella avuta da Giorgia Meloni su Youtube. I famosi video della premier infatti hanno pagato in termini di aumento dei seguaci, cresciuti del 427%.

Se invece guardiamo a chi ha il maggior numero di follower anche in questo caso il primato spetta alla Presidente del consiglio che su Instagram ha 1.197.405 seguaci.

Dobbiamo restare sempre su instagram per il maggior numero di interazioni complessive nel corso dei 12 mesi. categoria dove ha prevalso Matteo Salvini. Il leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha di fatto creato attorno a se un mondo digital-social molto attivo con un dato complessivo delle interazioni davvero interessante: 43.482.375.

Il leader politico che ha ottenuto la miglior percentuale annuale di engagement su Facebook è stata invece Elly Schlein; il segretario del Partito Democratico infatti ha ottenuto un dato di 1,7 con cui ha superato la concorrenza. Lo stesso dato con cui Schlein ha superato gli altri politici anche su X.

Di molto superiore, ben 5,3 è quanto raccolto come engagement su instagram da Matteo Salvini, che ha sconfitto su questo social la concorrenza.

C'è poi il premio alla "Attività", cioè al politico più attivo quotidianamente. Diciamo che da sempre Carlo Calenda è di sicuro uno di quelli più presenti ed infatti su X (dove spesso si lascia andare a discussioni animate) il leader di Azione ha postato ben 3100 post, quasi 9 al giorno.

Il record di Like per un post spetta ancora a Giorgia Meloni con questo reel su Instagram dal G7 in cui compare con il leader indiamo Narendra Modi. Sono stati ben 2,8 mln i "mi piace" conquistati dalla premier.

Interessanti alcune curiosità: Matteo Renzi ha la percentuale più alta di donne tra i follower; tra i maschi invece il primato spetta a Giuseppe Conte. Tra gli emoji più utilizzati nel centrodestra prevale la Bandiera Italiana, mentre nell'opposizione la "faccina sconvolta" soprattutto quando si parla di Campo Largo.

Altro aspetto da non trascurare riguarda la crescita delle perfomance su quelle piattaforme, come Facebook e X, un tempo monopolizzate dai leader con più follower. Infatti, in questi casi a incassare delle percentuali più alte sono Elly Schlein, segretario dem, e Antonio Tajani, che ha preso in mano le redini di Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.