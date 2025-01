Sondaggi, l'intrigo Almasri non aiuta la sinistra: FdI continua a crescere e arriva al 30,5%

Sondaggi, FdI continua a crescere (nonostante il caso Almasri)

Il caso Almasri è diventato ormai un intrigo internazionale e in Italia ha fatto aumentare ulteriormente lo scontro tra governo e magistrati, dopo gli avvisi di garanzia spediti dalla Procura di Roma alla premier Meloni, ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano. La leader di FdI ieri ha ribadito che i "magistrati non devono fare politica" e l'Anm ha replicato che i "politici non devono fare i giudici", in questo clima di tensione però, la vicenda del torturatore libico rimpatriato però, a sorpresa, invece di penalizzare Meloni e il suo partito sembra - in base a quanto risulta da un sondaggio dell'Istituto Piepoli pubblicato su Il Giornale - averli favoriti. Il momento della divulgazione del caso Almasri è stato nella giornata di martedì, quindi rilevante per poter misurare il gradimento della popolazione nei confronti dell'azione del governo e della presidente del Consiglio.

Le intenzioni di voto mostrano un partito al governo, FdI, addirittura in salita di mezzo punto rispetto alla settimana precedente, dal 30 al 30,5% e uno scambio tra Lega e Forza Italia che riporta la Lega al ruolo di secondo partito della coalizione di governo, alla pari all'8,5%. Guadagna mezzo punto anche il Pd, che sale al 23%, mentre perdono mezzo punto il M5s, che scende all'11,5% e Azione, ora al 2,5%.

Più che il caso Almasri - riporta Il Giornale - a interessare particolarmente gli italiani è stata la notizia della donna che ha inscenato una falsa gravidanza a Cosenza, questo evento ha fatto più parlare di sé di qualsiasi altro, sottoposto all'attenzione degli italiani e che il caso Almasri, non citato per questioni temporali, ha fatto guadagnare mezzo punto al partito di Giorgia Meloni, che pure in questa tempesta va dritta per la sua strada dichiarando il proprio "impegno per difendere l'Italia che proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni soprattutto se in gioco c'è la sicurezza della nazione e l'interesse degli italiani".