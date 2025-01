Almasri, mezzo governo indagato. L'Anm replica a Meloni: "I politici non facciano i magistrati"

Almasri, il botta e risposta governo-magistrati e il documenti riservati diffusi

La premier Giorgia Meloni e mezzo governo sono indagati per la vicenda Almasri, il torturatore libico scarcerato e riportato a Tripoli con un volo di Stato. Gli avvisi di garanzia hanno inasprito ulteriormente il conflitto in atto tra il governo e i magistrati. Ieri Meloni ha ribadito: "Se i giudici vogliono fare politica si candidino". Non si è fatta attendere la replica durissima dell'Anm. "Sono sorpreso e preoccupato per i violenti attacchi rivolti alla magistratura e al procuratore Lo Voi. Il procuratore di Roma - dice il segretario generale dell’Anm Salvatore Casciaro e lo riporta Il Corriere della Sera - si è limitato a non rinnegare i propri doveri, assolvendo all’obbligo impostogli da una legge costituzionale. I magistrati non fanno politica, sarebbe auspicabile che i politici non provassero a sostituirsi ai magistrati".

Lo scontro riguarda anche i documenti riservati diffusi, con tanto di carte ufficiali mostrate dal Tg1 relative alla questione dei voli di Stato per la tratta Roma-Palermo negati al procuratore di Roma che ha firmato il provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati di Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano. Sospetti - in base a quanto risulta a Il Corriere - che fanno sentire Lo Voi, accusato di attaccare il governo attraverso l’uso politico della giustizia, offeso e vittima di un’aggressione mediatica orchestrata ai suoi danni da un'oculata regia politica.

Condotta attraverso la divulgazione di atti coperti dal massimo livello di segretezza, veicolati con note di trasmissione che ne riservano l’utilizzo esclusivo ai destinatari. Invece sono stati diffusi allegati e dettagli relativi alle misure di protezione che secondo il magistrato metterebbero in pericolo la sua sicurezza.