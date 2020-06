Sondaggi: boom per Conte, governo giallo-rosso in carica fino al 2023

Il premier Conte continua a macinare consensi. In pochi vedono alternative a questo governo.

Sondaggi: Conte il leader più apprezzato durante la pandemia

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è una delle figure più apprezzate nel periodo dell’emergenza. Continua ad essere in testa, peraltro ben distaccato dagli altri leader politici italiani. Non solo. Il Premier è anche considerato il miglior leader a livello mondiale. Secondo l’ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 ha superato Angela Merkel.

Sondaggi: governo giallo-rosso fino al 2023

Da un'indagine dell'Istituto Piepoli e Inrete è emerso che quasi la metà degli italiani è convinta che l'esecutivo giallo-rosso arrivi a fine legislatura. Il 49% degli intervistati ha infatti dichiarato di ritenere che l’esecutivo guidato da Conte rimarrà in carica fino al 2023. Gli stessi intervistati hanno inoltre mostrato il loro apprezzamento per il Premier, il cui gradimento aumenta costantemente.

Sondaggi politici: ‘Difficile trovare un’altra maggioranza’

Il 56% degli intervistati sostiene che sia molto difficile trovare una nuova maggioranza e sarà così anche alla fine della pandemia. Non vi sarebbero altre intese possibili in Parlamento secondo più della metà degli italiani. “Per gli italiani in questo Parlamento è difficile trovare un'altra maggioranza – rileva il sondaggio - e ne sono convinti anche gli elettori di centrodestra che, in caso di crisi, puntano al ritorno al voto”.

Sondaggi: premier Conte leader, ma aumentano le paure sugli effetti della crisi

"L'emergenza sanitaria ha dominato il sentimento dell'opinione pubblica nella prima metà del 2020. La fiducia nel presidente del Consiglio è ancora molto alta – riferisce l'istituto Piepoli - ma i primi segnali deboli lasciano intravedere un crescente timore sui primi effetti della crisi economica".

Sondaggi, Giuseppe Conte leader mondiale nella gestione della pandemia: i dati

Il premier Conte è considerato il leader mondiale nella gestione della pandemia nel proprio Paese, come rileva il sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24. Con il 40,3% dei consensi ha superato la cancelliera tedesca Angela Merkel ferma al 23%. Ancora più staccati il presidente cinese Xi Jinping (9,0%), l’americano Donald Trump (2,5%), il francese Emmanuel Macron (1,6%) e il premier britannico Boris Johnson (0,5%). Per il 10,9% il leader più efficace non è nessuno dei precedenti, mentre l’11,7% non si esprime.