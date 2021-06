Sondaggi, c'è stato il sorpasso al vertice! Sembrava incredibile, invece...

Fratelli d'Italia supera il PD. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Alla fine è successo anche nella media dei sondaggi, Fratelli d'Italia ha superato il PD e si è posizionato dietro la Lega al secondo posto. In realtà a provocare questo esito è stato più il calo del partito di Letta che una progressione di quello di Giorgia Meloni, che è stata limitata. È il PD invece non riesce a riprendersi e il 18,7%, la stessa percentuale delle elezioni del 2018, è uno dei livelli più bassi raggiunti negli ultimi anni. Fratelli d'Italia invece e' in costante aumento, fino al 19,1% attuale.



Ora la Lega, al 21,6% in media, è più vicina. Nel frattempo il Movimento 5 Stele ha un leggero rimbalzo, andando al 16,3%, ma anche in questo caso si tratta di una percentuale più bassa di quella degli ultimi mesi. Giù anche Forza Italia che scende sotto il 7% per la prima volta da novembre. Gli ex membri di Liberi e Uguali invece vanno al 3,3%, vivendo quindi un calo rispetto alla scorsa settimana. C'è invece un rimbalzo per Italia Viva, che è al 2,4%. Mentre Azione va sotto il 3%.