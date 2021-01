Sondaggi, Conte ter sì per il 47%. Salvini premier? 56% degli italiani dice no

Sondaggi, Conte ter per il 47%. Salvini premier? Il 56% degli italiani dice no

La crisi di governo è ormai è certificata. Giuseppe Conte ha dato le dimissioni ieri, salendo al Quirinale e aprendo una nuova fase per l'esecutivo. Adesso è tutto nelle mani di Mattarella che, dopo le consultazioni di tutti i partiti presenti in Parlamento deciderà il da farsi. Per gli italiani, come si evince da un sondaggio Ipsos, realizzato per la trasmissione Dimartedì su La 7, le idee sono piuttosto chiare. Il 47% degli italiani - si legge sul Corriere della Sera - vorrebbe che Giuseppe Conte rimanesse premier, solo il 40% si schiera con la discontinuità, augurandosi che il presidente della Repubblica scelga altre soluzioni.

Mentre il giudizio su Matteo Renzi è più netto: per il 65% il leader di Italia Viva non ha fatto bene a mettere in crisi il governo, con il 69% degli intervistati che vorrebbe l’ex premier e il suo partito fuori dalla maggioranza nel caso in cui nascesse un Conte «ter». Salvini e la Lega dovrebbero appoggiare un governo di unità nazionale? A tale quesito il 46% ha risposto sì, mentre il 38% no. Secondo i dati Ipsos, per il 56% degli intervistati Salvini non sarebbe pronto a governare il Paese; solo il 26% sostiene che il leader della Lega premier sia la giusta soluzione per affrontare la crisi che sta attraversando il Paese.