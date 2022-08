Elezioni, Cdx avanti di quasi 16 punti. Il sondaggio per La Piazza di Affari

Il sondaggio di Lab21.01, realizzato per La Piazza di Affaritaliani.it, dà la coalizione azzurra al 48%, mentre la compagine di Enrico Letta si ferma al 32,1%



Ci sono quasi sedici punti di distacco tra il centrodestra e il centrosinistra: secondo l’ultimo sondaggio di Lab21.01 realizzato per La Piazza – Il Bene Comune di Affaritaliani.it, la coalizione azzurra si attesta su un 48%, mentre quella guidata da Enrico Letta si ferma appena al 32,1%. E se la sfida tra i due principali partiti – FdI e PD – si può giocare ancora sul filo del rasoio, nel momento in cui si guarda ai risultati complessivi il distacco sembra irrecuperabile.

Secondo l’istituto di Roberto Baldassarri, direttore di Lab21.01 che presenterà i risultati completi del sondaggio nella seconda serata della kermesse di Affaritaliani.it, Letta non ha da preoccuparsi solo per i risultati statici, ma anche per il trend prospettico che riguarda la sua coalizione.

Se FdI, Lega e FI nell’ultima settimana hanno registrato tutti un +0,2% (della coalizione di centrodestra l’unico a registrare un dato negativo è stato Noi Moderati di Brugnaro, Cesa, Lupi e Toti con –0,3%), a sinistra calano tutti: Verdi – Sinistra Italiana -0,3%, Impegno Civico -0,1% e +Europa addirittura -0,4%. Solo la coppia Letta-Speranza riporta segno positivo (con il +0,5%), un risultato che però non bilancia l’andamento negativo complessivo. Bene anche Azione e Italia Viva, che registrano un +0,2%, e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che con un +0,5% si attesta ora sul 10,6%. Pesa, però, il 35,9% degli italiani ancora indecisi su chi votare, una fetta consistente di elettorato che potrebbe verosimilmente incidere molto sul risultato del 25 settembre.