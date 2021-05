Sondaggi elezioni comunali: i numeri riservati dicono che vincerà...

Elezioni comunali di ottobre. Ancora non si conosce il quadro dei candidati nelle cinque principali città che andranno, ma le segreterie dei partiti stanno commissionando non pochi sondaggi.



A Roma, dicono le ricerche riservatissime, Gualtieri e Raggi dovrebbero giocarsi un posto al ballottaggio. Centrodestra in leggero svantaggio al secondo turno, ma tutto dipenderà dalla scelta del candidato.



A Milano Pd molto fiducioso nella ricoferma di Sala, anche se il Centrodestra spera (e crede) nel colpaccio.



A Torino preoccupazione nel Pd, questa volta potrebbe esserci una clamorosa vittoria del Centrodestra con Paolo Damilano.



Molto serrata la battaglia a Napoli, con il ballottaggio che potrebbe essere all'ultima scheda.



A Bologna il Pd sente la riconferma, anche se qualche piccola preoccupazione c'è, almeno fino a quando non si saranno tenute le primarie.