Sondaggi elezioni, Lega prima, FdI a un passo dal Pd, risale il M5S

La Lega si conferma il primo partito con il 21,9%, anche se in leggero calo (-0,2%) rispetto all'ultima rivelazione. Il Pd scivola dello 0,4% (19,3) e viene riavvicinato da Fratelli d'Italia, in crescita dello 0,4% al 19,1. In ripresa al 16,2% il Movimento 5 Stelle (+0,2). Cala al 7,1% Forza Italia (-0,2).



Sono i principali risultati del sondaggio con le intenzioni di voto nazionali di Ferragosto realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.