Sondaggi elezioni, un partito vola, due crollano. Rivoluzione. Nuovi dati

Il consenso nella presidente del Consiglio è salito in una settimana dal 51,9 al 52,4%



Balzo della fiducia in Giorgia Meloni dopo le elezioni regionali nel Lazo e in Lombardia, come risulta dal sondaggio per Affaritaliani.it di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Il consenso nella presidente del Consiglio è salito in una settimana dal 51,9 al 52,4%. Una vera e propria legittimazione da parte degli italiani che zittisce le proteste e le lamentele inutili delle opposizioni, lacerata, divise e sconfitte.



CHI VOTERESTI OGGI IN CASO DI ELEZIONI? PARTECIPA AL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT



Tra i partiti Fratelli d'Italia sale al 29,4% mentre la Lega, dopo le Regionali, vola al 9,6%, un dato nettamente superiore rispetto a quelle delle Politiche. In crescita anche Forza Italia. Debole il Pd al 15,1%, mentre collano il Movimento 5 Stelle al 17,2% e il Terzo Polo all'8,1%, Una vera e propria rivoluzione.