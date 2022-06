Sondaggi, FdI di Giorgia Meloni inarrestabile: la Lega parecchio giù

Sondaggi partiti elettorali, Giorgia Meloni tocca il 23%

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni non si ferma più e sale al 23,1%. È quanto risulta dai sondaggi di Swg commissionati dal Tg La7. Segue il Partito democratico di Enrico Letta con il 21,3%. La Lega di Matteo Salvini registra il 15,1%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, nella bufera per via delle divisioni interne, al 12,5%. Forza Italia di Silvio Berlusconi al 7,4%.