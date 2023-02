Sondaggi: FdI in flessione, balzo del Pd, risale Forza Italia

Sondaggi partiti politici

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è in flessione di 0,3 decimali, ma resta il primo partito con il 30,7%. E' quanto risulta dai sondaggi di Swg per il Tg La7. Il Movmento 5 Stelle di Giuseppe Conte stabile al 17%. Il Partito democratico, con l'elezione di Elly Schlein come nuova segretaria, balza dello 0,6 e si porta al 16,4%. La Lega di Matteo Salvini flette all'8,7%. Azione/ Italia Viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi al 7,2%. Forza italia di Silvio Berlusconi guadagna lo 0,2 e sale al 6,4%.