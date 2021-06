Sondaggi, Fratelli d'Italia ancora più su: Lega a un passo. Male M5S e...

Sondaggi, Fratelli d'Italia a due punti dalla Lega

Fratelli d'Italia non si ferma più nei sondaggi: il partito di Giorgia Meloni avanza ancora e ora è circa due punti dalla Lega di Matteo Salvini. Pd di Enrico Letta in leggero calo, mentre è più accentuato il trend in discesa targato M5S. Forza Italia, Azione di Calenda e Italia Viva lasciano lo 0,2%. Lo rivela la Supermedia dei sondaggi targata Youtrend per l'Agi (ponderata il 3 giugno, sono stati realizzati dal 20 maggio al 2 giugno dagli istituti EMG, Euromedia, Ipsos, Piepoli, Quorum, SWG e Tecne'). Vediamo i trend dei partiti politici.

Sondaggi, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni cresce. Lega di Salvini stabile. Pd, lieve calo. Male M5S

Fratelli d'Italia continua ad accrescere i suoi consensi e si porta a poco piu' di due punti dalla Lega. Il tutto in un contesto in cui il centro destra e' in salita, mentre flettono sia il Pd che M5s. Quanto al governo, la fiducia verso Draghi e il suo esecutivo sta aumentando, soprattutto grazie all'apprezzamento sulla campagna vaccinale. E' quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. In dettaglio, il partito di Giorgia Meloni fa un salto in avanti di 0,7 punti, portandosi al 19,4%, mentre il Carroccio resta fermo al 21,5%. Continua a perdere terreno il Pd, che scivola di 0,3 punti, attestandosi al 18,8%. Analoga tendenza per M5s che lascia sul terreno 0,8 punti, calando al 16,4%. Il centro destra nel suo complesso sale al 49,3%, con un aumento di 0,7 punti, mentre i 'giallorossi' (Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Leu), scendono al 36,8% (-1,1%).

Sondaggi, Lega, Pd, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Italia Viva, Azione... I TREND DEI PARTITI POLITICI

Lega 21,5 (=)

FdI 19,4 (+0,7)

Pd 18,8 (-0,3)

M5s 16,4 (-0,8)

Forza Italia 7,3 (-0,2)

Azione 2,9 (-0,2)

Italia Viva 2,3 (-0,2)

Sinistra Italiana 2,2 (=)

Verdi 1,8 (+0,2)

Art.1-Mdp 1,7 (+0,1)

+Europa 1,6 (+0,2)

SONDAGGI, AREE PARLAMENTO

Maggioranza Draghi 73,6 (-1,3)

di cui:

- giallorossi (Pd-M5s-Mdp) 36,8 (-,1,1)

- centrodestra (Lega-FI-Toti) 29,9 (=)

- centro liberale 6,9 (-0,1)

Opposizione dx (FdI) 19,4 (+0,7)

Opposizione sx (Si) 2,2 (=) -

SONDAGGI, COALIZIONI POLITICHE 2018

Centrodestra 49,3 (+0,7)

Centrosinistra 25,6 (-0,6)

M5s 16,4 (-0,8)

Leu 3,9 (+0,1)

Altri 4,8 (+0,6)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (20 maggio).

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi e' una media ponderata dei SONDAGGI nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 20 maggio al 2 giugno dagli istituti EMG, Euromedia, Ipsos, Piepoli, Quorum, SWG e Tecne'. La ponderazione e' stata effettuata il giorno 3 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.