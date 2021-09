Sondaggi, Fratelli d'Italia primo partito, poi il Pd. Lega terza. I nuovi dati

Affaritaliani.it pubblica in esclusiva le elaborazioni realizzate da Eumetra il 6 settembre, metodologia Cati-Cawi su 1.000 casi complessivi.

Il primo partito è Fratelli d'Italia con il 20%, in rialzo dello 0,5% rispetto all'inizio dell'estate. Al secondo posto, di pochissimo, il Pd con il 19,8% in calo dello 0,4%. Lega in terza posizione con il 19,7% e una flessione dello 0,8% rispetto all'inizio della stagione estiva. Movimento 5 Stelle in crescita al 16% (+0,6%). Male Forza Italia in calo dello 0,9% al 6,9%. Azione in rialzo dello 0,3% al 3%, mentre Italia Viva scivola dello 0,1% e si attesta al 2,3%.

Per quanto riguarda la fiducia nei leader politici, a guidare la classifica è il premier Mario Draghi con il 68%, seguito da Giuseppe Conte (56%), poi Giorgia Meloni (45%). Enrico Letta al quarto posto con il 37%, seguono a pari merito Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (36%), poi Carlo Calenda (28%), Matteo Renzi (20%) e, ultimo, Beppe Grillo con il 15%.