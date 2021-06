Fratelli d'Italia sale al 20,1% ed è sempre più vicina alla Lega, giù al 21,4%. E' il dato principale del sondaggio Swg per il tg de La7. Pd in leggera ripresa al 19,2%, M5S sostanzialmente stabile al 15,9%. Bene Forza Italia in netta ripresa al 6,9%.



TABELLE