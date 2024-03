Sondaggi, governo bocciato sull'economia. Le priorità degli italiani sono...

Sondaggi, le priorità economiche degli italiani e le intenzioni di voto. Tabelle

La maggioranza assoluta pari al 58,8% degli italiani boccia la politica economica del governo guidato da Giorgia Meloni. Un dato sorprendente destinato a far rumore. Una doccia gelata per la presidente del Consiglio e per l'intera maggioranza di Centrodestra. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. A promuovere le scelte economiche dell'esecutivo solo il 41,2% del campione.

La priorità degli italiani in tema economico è la riduzione della pressione fiscale. La pensa così il 30,1% del campione delle persone interpellate. Al secondo posto, con il 21,6%, gli incentivi per il lavoro. Evidentemente mettendo insieme i due dati il governo Meloni non ha fatto abbastanza per abbassare le tasse, malgrado promesse e annunci.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia è al 29% e la Lega ferma al 9%. Forza Italia al 7,3%. Il Pd torna sotto quota 20% e il Movimento 5 Stelle arretra al 15,7%. Tra le altre formazioni politiche, superano lo sbarramento del 4% previsto per le elezioni europee solo Alleanza Verdi Sinistra e Azione di Carlo Calenda. Niente da fare per Matteo Renzi.





