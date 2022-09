Sondaggi, il leader più amato è nettamente Draghi, Conte ha superato Meloni

Sondaggi, scende sempre di più il gradimento verso tutti i capi partito

Il 25 settembre si avvicina sempre più e la campagna elettorale è entrata ormai in una fase cruciale. Gli elettori adesso si stanno interessando sempre di più al voto in programma tra quindici giorni. Il tutto emerge chiaramente dagli ultimi rilevamenti pubblicati sulle intenzioni di voto degli italiani. Interessante notare soprattutto come stia profondamente mutando il gradimento dei leader. Il sondaggio condotto da Demos per l’Atlante Politico, pubblicato oggi su Repubblica, dimostra come la figura del capo del governo emerga, se possibile, rafforzata, da questa crisi. E appaia l’unico vincitore annunciato dalle prossime elezioni, alle quali non parteciperà. Il consenso nei confronti del governo mantiene, infatti, un livello elevato e in lieve crescita. Prossimo ai due terzi dell’elettorato. Per la precisione: 64%.

Inoltre, - prosegue Repubblica - fra i leader, Draghi risulta, di gran lunga, il più apprezzato. La fiducia nei suoi riguardi, infatti è al 67%. Giuseppe Conte appare indebolito da questa scelta. Seppur di poco. Come tutti gli altri leader politici. Compresa la stessa Giorgia Meloni, che scivola al terzo posto. Ai piedi del podio c'è Paolo Gentiloni, commissario economico della Ue, seguono Bonino e Letta. FdI, tra i partiti, ha raggiunto il 24,6%, rafforzando il suo vantaggio sugli altri partiti. Per primo il Pd, che, comunque, tiene la posizione. E sale un poco, rispetto al mese precedente. Mentre il M5S appare “premiato” da quanti volevano la crisi di governo e sale, a sua volta, di oltre 2 punti. Così, diviene il principale soggetto di opposizione. E supera la Lega, che scende di poco: 1 punto. Insieme a FI e ai FdI, però, la Lega delinea i confini di una coalizione di Centro-Destra sicuramente forte. Oltre il 44%.