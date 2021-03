Sondaggi: leader cdx, Meloni aggancia Salvini. Dopo Draghi, Conte il favorito

Il governo Draghi è ormai a lavoro da più di un mese. Tante cose sono cambiate dopo la caduta del Conte 2. Gli equilibri politici sono drasticamente mutati, con le forze di maggioranza unite dalla lotta comune per sconfiggere il Coronavirus e sanare la difficile crisi economica che si è creata in seguito alla pandemia. L'unico partito che ha scelto la strada opposta è stato Fratelli d'Italia e questo ha inciso sulla leadership di Giorgia Meloni. Tanto - si legge sul Corriere della Sera - che gli elettori di centrodestra alla domanda "chi preferirebbe come leader?", posta dall’Istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli perla trasmissione DiMartedì su La7, rispondono con un sorprendente testa a testa. La nuova consultazione riservata a misurare solo la leadership, lascia trasparire una possibilità di sorpasso di Meloni su Salvini che fino a poco tempo fa sarebbe parsa impossibile. Con la domanda posta a tutti gli elettori, la presidente di FdI batte l’alleato per 28 a 23 per cento (ma il 49 per cento non si esprime). Se invece risponde solo chi vota centrodestra il risultato diventa 47 a 47 per cento (con solo il 6 per cento di indecisi).

Sul fronte opposto, - prosegue il Corriere - malgrado sia uscito di scena da quasi due mesi, Giuseppe Conte conserva un forte gradimento. E infatti, richiesti di indicare il leader preferito, gli elettori di centrosinistra lo privilegiano nettamente rispetto al neosegre tario del Pd Enrico Letta (53 a 40 per cento, con un 7 per cento di indecisi). Ma anche quando il campione testato da Ipsos riguarda l’intero elettorato, nella gara tra ex premier vince ancora con largo margine l’avvocato foggiano (39 a 22 per cento, con il 39 per cento di indecisi). Alla domanda su chi preferirebbero al governo dopo Draghi, gli italiani rispondono la coppia Conte-Letta (40 per cento) rispetto al duo Salvini-Meloni (35 per cento).