Sondaggi: Lega scende sotto il 22%, FdI a un passo dal Pd, mentre il M5s...

Continua a scendere la Lega, che ora è sotto il 22%, a beneficio soprattutto di FDI che sale al 18,5% e insidia a meno di un punto la seconda posizione del PD (che comunque si mantiene sopra il 19%). Sono questi i principali risultati della supermedia settimanale Agi/YouTrend.

Leggera ripresa di M5S al 16,9% (+0,2)Tra le liste minori scende ancora Italia Viva, che subisce l'aggancio di Sinistra Italiana. Tra le componenti di maggioranza, e' il "centrodestra di governo" a soffrire maggiormente, mentre quella giallo-rossa sembra complessivamente rafforzarsi. Complessivamente, rispetto alle politiche del 2018, il centrodestra tutto e' in calo (-0,4%) ma saldamento ancorato al 48,3% con il centrosinistra in aumento al 26,1%.

SUPERMEDIA LISTE Lega 21,7 (-0,6) PD 19,2 (+0,3) FDI 18,5 (+0,8) M5S 16,9 (+0,2) Forza Italia 7,4 (-0,2) Azione 3,1 (-0,1) Sinistra Italiana 2,3 (=) Italia Viva 2,3 (-0,2) Verdi 1,7 (-0,1) Art.1-MDP 1,5 (+0,1) +Europa 1,4 (+0,1)

SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO Maggioranza Draghi 74,3 (-0,6) di cui: - giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,6 (+0,7) - centrodestra (Lega-FI-Toti) 29,9 (-1,1) - centro liberale 6,8 (-0,2) Opposizione dx (FDI) 18,5 (+0,8) Opposizione sx (SI) 2,3 (=)

SUPERMEDIA COALIZIONI POL18 Centrodestra 48,3 (-0,4) Centrosinistra 26,1 (+0,2) M5S 16,9 (+0,2) LeU 3,8 (+0,1) Altri 4,9 (+0,2)





LEADER: Conte a un passo da Draghi e Meloni batte Salvini

Per quanto riguarda invece la fiducia nei leader politici, anche se di un solo punto, il presidente del Consiglio Mario Draghi batte il suo predecessore Giuseppe Conte. A dirlo è il sondaggio dell'Istituto Piepoli (500 casi e metodologia Cati-Cawi).

Rispetto ai dati del 3 maggio, il capo dello Stato Sergio Mattarella risulta in rialzo al 62%, in seconda posizione c'è sempre il premier Draghi in rialzo al 59%, ma il nuovo capo del Movimento 5 Stelle Conte risulta vicinissimo al 58% (stabile). In quarta posizione, il ministro della Salute Roberto Speranza al 45% (in salita).