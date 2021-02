Sondaggi, numeri clamorosi con Draghi premier. Il primo partito è... Scoprilo

Un partito di Giuseppe Conte raccoglierebbe il 12,4% dei voti alle elezioni politiche, piu' del Movimento 5 Stelle che avrebbe il 10,7%. Senza la discesa in campo di Conte, invece, i pentastellati otterrebbero il 14,7% ma raddoppierebbero quasi i consensi se fossero guidati proprio dal premier uscente, arrivando al 20%. E' quanto emerge dalle intenzioni di voto espresse nei sondaggi Euromedia che verranno trasmesse stasera a Porta a porta, in cui la Lega risulta il primo partito.



La presenza di un partito guidato da Conte farebbe scendere il Partito Democratico-PSE dal 18,7% al 12,4%, mentre con l'avvocato pugliese alla guida del Movimento i Dem arriverebbero al 15%. Il totale di centrosinistra (senza Italia viva) piu' M5S nelle tre ipotesi vale il 36,7%, 38,1% e il 37,5%, con Leu che oscilla fra 3,3%, 2,6% e 2,5%. In tutte le ipotesi avrebbe la maggioranza (47,2%, 45,7% e 46,6%) l'area di centrodestra, composta da Lega-Salvini Premier, Fratelli d'Italia-Meloni, Forza Italia-Berlusconi e altri partiti. La Lega e' il partito di maggioranza in tutte le tre ipotesi passando dal 22,8% al 22,5% con in campo un partito di Conte e al 22,1% con il premier uscente a capo del M5S. FdI raccoglierebbe il 15%, 14,6 e 14,8. Mentre FI nei tre scenari avrebbe 8,2%, 7,5% e 8,2% dei consensi. Nel sondaggio Italia viva ottiene il 3,4% nella prima ipotesi, il 3,5% nella seconda e 3,4% nella terza.



Nota informativa: Soggetto realizzatore Euromedia Research; committente/Acquirente Rai Porta a Porta; Data di realizzazione del sondaggio 10/02/2021; estensione territoriale Nazionale (totale Italia); campione prestratificato; tecnica di somministrazione delle interviste CATI/CAWI; consistenza numerica del campione 800 casi.