Sondaggi: numeri clamorosi e inattesi. Un partito crolla. I dati di Pasqua

Buone notizie per Matteo Salvini e Giuseppe Conte, pessime per Enrico Letta. Su Affaritaliani.it il sondaggio di Pasqua realizzato da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Spienza di Roma - per il nostro giornale.



La Lega sale dello 0,4% e si porta al 24,7%, nettamente prima forza politica del Paese. Brutto colpo per il Partito Democratico che cede lo 0,7% e scivola sotto il 20% al 19,9. Fratelli d'Italia sale dello 0,2% al 16,4 ma il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,6% e si avvicina al partito di Giorgia Meloni con il 15,7%. Male Forza Italia: -0,5% al 6,4.