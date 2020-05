Sondaggi: numeri nuovi, esclusivi. Molti colpi di scena. Chi sale, chi scende

Primo, leggero, calo della fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo un'analisi elaborata per Affaritaliani.it dal sondaggista Renato Mannheimer (Eumetra) e basata sugli ultimi sondaggi di diversi istituti demoscopici, il gradimento del capo del governo, pur restando molto alto intorno al 60%, registra negli ultimi giorni una lieve flessione. Il motivo? "Qualcuno inizia a non essere contento di quanto sta accadendo, in particolare per i soldi stanziati che non arrivano e anche per i fondi dati un po' a pioggia. Ci sono alcuni elementi di scontentezza e più il tempo passa e meno le promesse reggono", spiega Mannheimer.

Per quanto concerne l'Unione europea, secondo il sondaggista, rispetto a qualche mese fa la fiducia degli italiani in Bruxelles è sicuramente diminuita. "La maggioranza non chiedi di uscire dall'Ue e dall'Euro, ma c'è un crescente sentimento di nazionalismo e di italianità che rende l'Europa nemica e lontana".

E infine i partite. Le stime di Mannheimer, sempre basate sugli ultimi sondaggi, danno il Centrodestra al 47.5% contro il 46% dei quattro partiti di governo. Altre formazioni politiche, complessivamente, al 6.5%. Nel dettaglio, la Lega è stabile al 26%, il Pd è fermo al 22, il Movimento 5 Stelle continua a crescere ed è arrivato al 19%, in rialzo anche Fratelli d'Italia al 14.5%. Stabili, infine, Forza Italia (7%), Italia Viva (3%) e LeU-Sinistra (2%).