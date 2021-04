Sondaggi nuovi dati, chi sale e chi scende. Un partito torna a correre...

I primi quattro partiti, ovvero Lega, PD, FdI, M5S, sono tutti concentrati in uno spazio compreso tra il 17 e il 23%. La variazione più significativa delle ultime due settimane sarebbe, stando alla Supermedia YouTrend per Agi, la crescita del Partito Democratico: la forza politica guidata da Enrico Letta recupererebbe altri 6 decimi di punto portandosi così al 18,6%.



A crescere sarebbe anche Fratelli d’Italia, che con 3 decimi in più si porterebbe al 17,2%. Per il resto, a parte i cali di 0,3 punti di Forza Italia (al 7,5%) e di 0,2 punti di Art. 1-MDP (all’1,8%), le variazioni delle altre forze politiche sarebbero nulle o comunque trascurabili, cioè nell’ordine dello 0,1%: la Lega avrebbe il 22,9%, il Movimento 5 Stelle il 17%, mentre Azione e Italia Viva sarebbero poco oltre il 3%, Sinistra Italiana poco al di sopra del 2% e +Europa e Verdi all’1,6%.



