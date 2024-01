Sondaggi, Pd vola con Cateno De Luca. I numeri sorprendenti

Gira nelle chat dei parlamentari meridionali dem un sondaggio Swg che vedrebbe il Partito democratico al 24,2% nel collegio Isole (Sicilia e Sardegna), siglando un accordo politico - quindi usando solo il simbolo del Pd - con Sud chiama Nord, il partito di Cateno De Luca che di recente ha nominato Laura Castelli presidente. Lo apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari.



Il Pd, nel collegio Isole, ad oggi è dato al 15%, mentre Sud chiama Nord al 6,4%. Insieme i due partiti totalizzerebbero il 24,2%, facendo il 2,8% in più della somma dei due partiti. Anche nel collegio Sud l'intesa con Sud chiama Nord proietterebbe il Pd ben sopra il 20%.



Il partito di Elly Schlein dato al 17,9, insieme al partito di De Luca dato all'1,4, arriverebbe al 20,8, ottenendo l'1,5% in più rispetto alla somma. In entrambi i casi, sia nel collegio Isole che nel collegio Sud, andrebbero ad attrarre voti principalmente dal Movimento 5 Stelle.