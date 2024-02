Sondaggi, per gli elettori di Cdx il premierato batte l'autonomia

Cala FdI, sale ancora Forza Italia, il Pd sfiora il 20%, giù il M5S

Giorgia Meloni batte Matteo Salvini. Fratelli d'Italia batte la Lega. Secondo gli elettori di Centrodestra - come rivela il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01 - il premierato con il 55,7% è più importante dell'autonomia regionale differenziata (44,3%).

Chi è il vero oppositore della presidente del Consiglio? Elly Schlein - tra gli elettori di Centrosinistra - vince ma non stravince. Per il 53,8% del campione il vero oppositore di Meloni è la segretaria del Pd mentre per il 46,2% è Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.

Tra i partiti, cala ancora Fratelli d'Italia al 29%, stabile la Lega mentre sale ancora Forza Italia. Il Pd cresce e sfiora il 20%, 5 Stelle sotto quota 16%. Alleanza Verdi Sinistra al 4,1% sopra la soglia di sbarramento per le elezioni europee, Azione in calo al 4. Italia Viva al 3,3%.