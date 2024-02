Sondaggi, Salvini ha ragione. Gli italiani: no Ursula-bis. Cdx unito in Ue

Sondaggi, solo il 32,4% degli italiani è favorevole a un secondo mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea

Gli italiani e il popolo del Centrodestra stanno con Matteo Salvini sui temi chiave dell'Unione europea in vista delle elezioni per l'8-9 giugno. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Solo il 32,4% degli italiani è favorevole a un secondo mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. Contrario ben il 67,6% del campione. Esattamente la linea del vicepremier leghista, malgrado l'ottimo rapporto di Giorgia Meloni (e anche di Antonio Tajani) con Ursula (FdI e Forza Italia pronti a votarla per il bis).

Non solo. Il 70,2% degli italiani vuole, come chiede da mesi Salvini, che il Centrodestra si unisca anche in Europa come ha fatto in Italia. Contrario a questa posizione solamente il 29,8% degli intervistati (campione solo elettori di Centrodestra, in questo caso).

Tra i partiti, scende Fratelli d'Italia al 29,3%. La Lega sempre sopra quota 9%, sale leggermente Forza Italia. Pd sotto quota 20% e M5S in calo al 15,7%. Alleanza Verdi Sinistra supera lo sbarramento del 4%. Sul filo Azione, sotto Italia Viva.