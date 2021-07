Sondaggi, Salvini premier dopo Draghi. Battuti Letta, Conte e Meloni

Matteo Salvini favorito come nuovo presidente del Consiglio dopo Mario Draghi. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma. Il leader della Lega raccoglie il 23,4% delle preferenze tra gli italiani, seguito in seconda posizione dal segretario del Pd Enrico Letta con il 21,3%. In terza posizione l'ex premier Giuseppe Conte con 16,8%, quarta Giorgia Meloni con il 14,9. Da segnalare però che il 23,6% del campione risponde 'nessuno di loro/altri'.

Più di tre italiani su quattro, pari al 75,9%, si dichiara favorevole alla rielezione di Sergio Mattarella presidente della Repubblica nel 2022. Contradio solo il 24,1%. E infine il timore del ritorno del Covid. Il 64,7% degli intervistati ritiene che a settembre ci saranno nuove restrizioni, considerando anche il rallentamento della campagna di vaccinazioni. Non la pensa così il 35,3% del campione.