Sondaggi, si materializza l'incubo di Salvini:Conte sale ancora nei gradimenti

Sondaggi, Lega (27%) e PD (22,5%) stabili. Flessione del Movimento 5 Stelle (sotto il 15%); assestamento di Fratelli d'Italia (13%)

Le intenzioni di voto di questa settimana fotografano innanzitutto la stabilità dei due partiti principali, Lega (27%) e PD (22,5%). Si registra poi una flessione consistente del Movimento 5 Stelle, che scende sotto il 15% e un assestamento di Fratelli d'Italia (13%).





In questa fase emergenziale, però, al di là delle oscillazioni degli orientamenti di voto, si segnala un generale consolidamento della fiducia nei leader politici e soprattutto nelle istituzioni: il gradimento del Presidente del Consiglio Conte sale al 45% e quello del Governo è solo di pochi punti più indietro (43%). In linea con quest'ultimo risultato, è proprio il 43% degli italiani a rifiutare l'ipotesi di un Governo di unità nazionale, che viene invece caldeggiato dal 37% degli intervistati.





La preoccupazione per l'emergenza sanitaria, ancora in crescita, avrebbe rafforzato tra i cittadini il senso di responsabilità e la coesione: la pensano così 2 italiani su 3.Rispetto alla durata dell'emergenza Coronavirus, solo un quarto del campione si mostra ottimista, confidando di uscirne per il periodo pasquale. La netta maggioranza prevede invece tempi più lunghi: il 50% crede che si arriverà fino a giugno, un ulteriore 13% fissa un orizzonte ancora più esteso.