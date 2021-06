Sondaggi, sorpasso clamoroso. Un gran partito perde l'1,5%. I dati

Sorpasso di Fdi sul Pd. E' quanto rileva il sondaggio pubblicato oggi da Porta a Porta, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto degli italiani. "La novità rispetto la rilevazione di Antonio Noto del 20 maggio è il sorpasso di Fdi nei confronti del Pd. Il partito della Meloni aumenta dello 0.5% e arriva al 18.5% mentre il Pd rimane fermo al 18%", si legge in una nota. "La Lega perde ancora mezzo punto e si posiziona al 21.5% tallonata da Fdi e Pd mentre il M5S si ferma al 16%, perdendo 1 punto rispetto l'ultima rilevazione. Forza Italia perde mezzo punto e arriva al 7%. La new entry Coraggio di Brugnaro e Toti esordisce con il 3,5%. Seguono le piccole forze del panorama politico italiano: Azione di Calenda perde lo 0.5% arrivando così al 2.5%, Italia Viva di Renzi stabile al 2%, Noi con l'Italia stabile all' 1.5%, Verdi e Sinistra Italiana stabili rispettivamente all'1.5%, mentre LEU -Art 1 perde lo 0,5%, fermandosi così all'1%". "In termini di aggregazioni politiche l'alleanza PD-M5S-LEU è al 35% mentre il CD unito (Lega+FI+FDI+Coraggio+Noi) è al 52%".