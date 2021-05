Sondaggi Torino al voto, Centrodestra avanti. Sorpasso di FdI sulla Lega

Sondaggi BiDiMedia ha svolto (periodo di rilevazione 10-15 Maggio) un sondaggio sulle prossime elezioni Comunali che si terranno a Torino nel prossimo autunno. Sondaggi BiDiMedia ha svolto (periodo di rilevazione 10-15 Maggio) un sondaggio sulle prossime elezioni Comunali che si terranno a Torino nel prossimo autunno.

Le intenzioni di voto ai candidati

Data l’assenza di candidati ufficiali per il Centrosinistra (che aspetta le primarie) e per il M5S, il sondaggio vede contrapposto Paolo Damilano (in testa con il 40,1%) per il centrodestra ad un generico candidato/a di Centrosinistra che si ferma poco sotto (38,2%). Più staccato il candidato del M5S (12,6%). Giusi Greta Di Cristina (Partito Comunista), Davide Betti Balducci (Partito Gay), Mino Giachino (Sì TAV, Sì Lavoro), Ugo Mattei (Lista Civica Futura) lottano per la quarta posizione, tutti compresi tra l’1,4% e l’1,1%.

Le intenzioni di voto ai partiti

Per quanto riguarda i partiti, BiDiMedia rileva il Partito Democratico al 23,2%, abbondantemente primo partito a Torino. Seguono, molto vicini tra di loro, Fratelli d’Italia al 15,4% e la Lega al 14,7% che perde quindi lo scettro di prima forza del centrodestra sotto la Mole. In quarta posizione il M5S, fermo al 12,7%. Seguono Torino Bellissima (5%), espressione del candidato sindaco di Centrodestra, Forza Italia al 3,9% ed i Moderati al 3,1%. Tutti gli altri partiti sono sotto il 3%. Da notare come le coalizioni di Centrodestra e Centrosinistra siano praticamente alla pari.

Il Ballottaggio

Al secondo turno son stati effettuati quattro ipotetici scenari, che vedono contrapposti Damilano con i vari candidati alle primarie del Centrosinistra. Il risultato, però, è praticamente univoco: il candidato di centrosinistra sarebbe sempre in vantaggio con una percentuale variabile dal 54% al 52%. Partita, quindi, decisamente aperta.

Il giudizio sull’amministrazione uscente

L’amministrazione Appendino (M5S) viene giudicata negativamente dai Torinesi. I favorevoli, infatti, sono solo il 32%. I risultati cambiano notevolmente a seconda della coalizione: mentre nel centrodestra i contrari arrivano addirittura al 78%, tra gli elettori attuali del M5S i giudizi favorevoli sono plebiscitari. Il Centrosinistra, infine, ha un giudizio molto simile a quello medio cittadino (35% di favorevoli, 60% di contrari).

Le primarie del Centrosinistra

BiDiMedia ha rilevato anche le intenzioni di voto relative alle primarie del Centrosinistra che si terranno in giugno. La prima posizione va piuttosto nettamente a Stefano Lorusso con il 48%. Lavolta, che sembra essere il competitor più forte, raggiunge il 29%, mentre Igor Boni e Francesco Tresso appaiono più staccati, rispettivamente al 12% e all’11%.