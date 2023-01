Sondaggi, risultati choc. Davvero choc



Ormai il 2023 è iniziato, la Legge di Bilancio è alle spalle e molti provvedimenti del governo Meloni sono in cantiere. Affaritaliani.it dà la parola ai lettori con tre grandi sondaggi online con i quali far sentire la propria voce.



CLICCA SUI LINK PER VOTARE E CONTROLLARE L'ANDAMENTO DEI RISULTATI (cambia in tempo reale)