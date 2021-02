Sondaggi, un partito crolla e uno vola. E' cambiato tutto in pochi giorni

Sondaggio partiti



Balzo dello 0,6% della Lega nell'ultima settimana. Il partito di Matteo Salvini è nettamente la prima forza del Paese con il 24,5%. In calo Fratelli d'Italia, tonfo del M5S, in leggero rialzo il Pd e stabile Forza Italia. Centrodestra in crescita al 50,3%.







Indagine realizzata per Lega Salvini Premier. Rilevazione effettuata nel periodo 23-24 febbraio 2021 con metodologia Cati, Cami, Cawi, su panel provider certificato su un campione rappresentativo di 1.000 italiani maggiorenni, segmentato per sesso, età, zona di residenza. Campione casuale, con margine d’errore campionario con intervallo di confidenza al 95%. Margine di errore compreso tra +/- 0,6% e +/- 3,1%. Soggetto realizzatore: prof. Enzo Risso, consulente per ricerche e sondaggi