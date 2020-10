Politica

Venerdì, 30 ottobre 2020 - 09:24:00 Sondaggi: Zaia in ascesa, raggiunge Conte in testa nel gradimento dei leader Il governatore del Veneto guadagna quattro punti, il premier ne perde due. Terzo gradino del podio per Draghi. Bene anche Speranza

(fonte Lapresse) Sondaggi: Zaia in ascesa, raggiunge Conte in testa nel gradimento dei leader Gli italiani premiano Luca Zaia. Il governatore del Veneto risulta il leader politico più gradito. Lo certifica Atlante Politico, il sondaggio di Demos. Complice anche le difficoltà di governo, infatti, Giuseppe Conte resta sì al comando della graduatoria appaiato a Zaia, ma rispetto ad agosto perde terreno, ben 4 punti sotto. Anche se - si legge su Repubblica - il consenso verso il governo appare ancora elevato. Espresso dalla maggioranza dei cittadini: il 55%. Ma negli ultimi mesi risulta in costante calo. È, infatti, sceso di 2 punti nell’ultimo mese, di 5 rispetto a giugno. E di 16 rispetto allo scorso marzo, quando la pandemia ha fatto irruzione nella nostra vita. Negli ultimi mesi, infatti, - prosegue Repubblica - gli orientamenti politici si erano evoluti in relazione stretta con il sentimento di paura. Una “relazione inversa”. Perché i cittadini, di fronte alla minaccia “virale” si erano stretti intorno al governo nazionale. Ma oggi l’orientamento sta cambiando. Perché la preoccupazione dettata dal Covid ha ripreso a crescere e ha toccato il livello più elevato da aprile. Dopo il duo di testa Conte-Zaia, con il 54% dei consensi c'è Mario Draghi, l'ex presidente della Bce raccoglie un grande conseso tra gli iatliani. Dietro di lui (con il 40%) si colloca Roberto Speranza, Ministro della Salute. Le principali variazioni riguardano il calo di consensi verso il governatore dell’Emilia- Romagna, Bonaccini. E soprattutto verso il Presidente della Campania, De Luca.