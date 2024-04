Sondaggio: Renzi doppia Calenda. Terremoto nell'ex Terzo Polo. I dati

Forza Italia nettamente davanti alla Lega. Pd appena sopra il 20%

Matteo Renzi doppia Carlo Calenda. Il sondaggio EMG di di Fabrizio Masia - che Affaritaliani.it pubblica in anteprima - rivela un clamoroso e inatteso colpo di scena che stravolge gli equilibri nell'ormai ex Terzo Polo. Stati Uniti d'Europa, la lista formata e voluta da Italia Viva dell'ex premier Renzi, + Europa, Volt, PSI e libdem, si attesta al 6,2%. Una percentuale nettamente sopra la soglia del 4% prevista per le elezioni europee e che garantisce a Renzi e alleati la sicura elezione di europarlamentari l'8-9 giugno. Al contrario, Azione di Calenda si ferma al 3,2% nettamente al di sotto del 4% e quindi fuori dall'EuroCamera.



Tra gli altri partiti, da segnalare Fratelli d'Italia appena sopra il 27% e Forza Italia nettamente davanti alla Lega. Pd appena sopra il 20% e Alleanza Verdi Sinistra sotto lo sbarramento del 4%. M5S tonico al 16,7%.