Renzi: "Noi soli a difendere il Jobs Act". E annuncia nuovi arrivi in Iv

"La Cgil prepara il referendum contro il Jobs Act e il Pd si accinge a sostenerlo dopo aver voluto e votato il Jobs Act. In questo referendum si salderanno le forze che erano contro il Jobs Act (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Cinquestelle) con il nuovo Pd e la vecchia Cgil. Saremo soli a combattere per la conferma di queste norme di civiltà. Non vedo l'ora di fare la campagna elettorale: ci sono battaglie difficili ma che danno il senso di cosa significhi fare politica. Questa è una di quelle". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.

"Il progetto per costruire la lista 'per gli Stati Uniti d'Europa' va avanti. Chi non ha voglia di criticare o comunque desidera dare una mano ci aiuti! Il progetto e' troppo importante. E per ogni parlamentare europeo che prendiamo noi e' un posto in meno per i candidati Meloni, Salvini, Conte, Schlein. Piu' portiamo a Strasburgo nostri candidati, meno ci vanno sovranisti e populisti. E nelle prossime ore inizieremo ad accogliere in Italia Viva alcuni riformisti che lasceranno altri partiti. Questo a dimostrazione del fatto che mai come in questo momento il nostro progetto e' attrattivo". Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews.