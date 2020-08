Primo effetto Open Arms sulla Lega. Il processo a Matteo Salvini ha fatto risalire, anche se non di molto, il Carroccio nel sondaggio settimanale di Swg per il tg de La7.



Il Carroccio sale dello 0,2% dal 26,3 al 26,5. In calo il Pd dal 19,8% al 19,6. Cresce anche il M5S al 16,4% dal 16. Bene Fratelli d'Italia al 14,2% dal 13,9. Forza Italia arretra al 6% dal 6,2, mentre Azione resta davanti a Italia Viva (3,3% contro 3,1).