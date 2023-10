Sondaggio, FdI e Pd in salita. Stabile la Lega. Giù Forza Italia

Guadagnano consensi Fratelli d'Italia (+0,3) e Partito Democratico (+0,4); cala il Movimento 5 stelle (-0,3), stabile la Lega. In discesa anche per Forza Italia (-0,1) e Azione (-0,2). Stabile Verdi e Sinistra. Sono questi i risultati dell'ultimo sondaggio Swg realizzato per il Tg La7.





Tra i partiti minori salgono Italia Viva (+0,1) e Per l'Italia con Paragone (+0,2). In calo +Europa (-0,2) e Unione Popolare (-0,1). Stabile Noi Moderati.