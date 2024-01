Sondaggio, gli italiani: i poteri forti all'attacco del governo Meloni

Tra le intenzioni di voto dei partiti, Fratelli d'Italia scende e torna sotto il 29%

Il 56,7% degli italiani pensa che il governo Meloni sia sotto attacco da parte dei cosiddetti poteri forti, come ha fatto capire la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno. Non lo crede il 43,3% del campione che invece ritiene che l'esecutivo sia in crisi. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Il 61,4% degli italiani pensa poi che il caso dell'onorevole Emanuele Pozzolo, protagoista dello sparo di Capodanno e sospeso da Fratelli d'Italia, non danneggerà Giorgia Meloni alle elezioni europee. Il 38,6% pensa invece che sarà un fattore negativo per il partito della premier.

Tra le intenzioni di voto dei partiti, Fratelli d'Italia scende e torna sotto il 29%. Lega in calo al 10,1% e Forza Italia in salita al 6%. Pd al 19,7% e M5S al 16,3%. Azione batte Italia Viva.





Sondaggio 12 gennaio

Sondaggio 12 gennaio Sondaggio 12 gennaio

Sondaggio 12 gennaio Sondaggio 12 gennaio