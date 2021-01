Sondaggio, Lega ampiamente primo partito. I numeri parlano chiaro. Eccoli

La Lega si conferma nettamente il primo partito italiano con il 25%, stando all'ultimo sondaggio realizzato da Enzo Risso. Arretrano il Pd e Fratelli d'Italia mentre guadagna consensi il Movimento 5 Stelle. In calo al 2,2% Italia Viva di Matteo Renzi.





Nota metodologica: Indagine realizzata per Lega - Salvini Premier. Rilevazione effettuata nel periodo 13-15 gennaio 2021 con metodologia Cawi, su panel provider certificato su un campione rappresentativo di 1.000 italiani maggiorenni, segmentato per sesso, età, zona di residenza. Campione casuale, con margine d’errore campionario con intervallo di confidenza al 95%. Soggetto realizzatore Enzo Risso consulente per ricerche e sondaggi