Sondaggio, Meloni europeista piace: FdI vola al 33%. Ecco chi crolla

Sondaggio, Meloni inarrestabile vola oltre il 30%. I dati

Giorgia Meloni sembra inarrestabile. La svolta europeista, sia in chiave economica che geopolitica, piace agli italiani. I consensi per il centrodestra continuano ad aumentare, e più in particolare per Fratelli d'Italia. Stando all'ultimo sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky Tg 24, il partito vola oltre il 30%, più specificamente al 33%.

Dietro a Meloni solo il Movimento Cinque Stelle di Conte, che si conferma la seconda forza politica del Paese, nonchè la prima dell'opposizione: i grillini incassano un bel 16,7%. A seguire, si piazza al terzo posto, sempre in calo, il Partito democratico di Enrico Letta: i dem ottengono il 15,4% dei consensi.

Gioisce invece la Lega di Matteo Salvini che si attesta al 9,1%, migliorando i consensi dalle elezioni del 25 settembre. Tra i piccoli "big" anche Azione/Italia Viva e Forza Italia. La coalizione del Terzo Polo incassa l'8,5%, mentre la forza politica di Silvio Berlusconi si ferma al 6%. Chiudono la classifica invece: Verdi-Sinistra italiana ferma al 3,1%, Italexit al 2,4% e +Europa.

Guerra Ucraina, crisi energetica e taglio delle tasse le priorità degli italiani nel 2023

Ma non solo intenzioni di vita. Il sondaggio Youtrend mette in luce anche quelle che sono le priorità personali degli italiani in vista di un 2023 "duro", soprattutto dal punto di vista economico. La fine della crisi energetica e della guerra in Ucraina sono infatti i due grandi temi che proccupano sia i cittadini, che l'esecutivo. Conseguentemente, le misure largamente più importanti che il governo Meloni dovrebbe prendere dovrebbero riguardare, secondo gli italiani, il costo dell’energia e del carburante per quasi i due terzi degli italiani (64%) e l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili più di uno su due (54%), non solo per motivazioni ecologiche ma anche per migliorare l’indipendenza energetica dell’Italia dai combustibili fossili importati dall’estero.