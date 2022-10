Sondaggio, Meloni premier e partiti. Numeri clamorosi e sorprendenti. Eccoli

Sondaggio: vola Fratelli d'Italia, tonfo di Forza Italia. Il M5S è a un passo dal Pd



Cresce ancora la fiducia in Giorgia Meloni premier in pectore (per la terza settimana consecutiva). Secondo il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, il gradimento della leader di Fratelli d'Italia è salito al 52,7%, in costante crescita dalla fine di settembre.

Se si tornasse alle urne, Fratelli d'Italia sarebbe ancora più forte addirittura al 27,2%. Lega di Matteo Salvini stabile all'8,9% e tonfo di Forza Italia al 7,4%, nettamente superata dal Terzo Polo Azione/Italia Viva che sale all'8,3%. Altro dato clamoroso: il Movimento 5 Stelle, in ulteriore crescita al 17,4%, ha praticamente raggiunto il Pd, sceso al 17,6%.

Netta bocciatura infine per il reddito di cittadinanza. Ben il 45,1% degli italiani chiede che venga abolito del tutto. Il 42,5% del campione ritiene che debba essere modficato in parte. Solo il 12,4% degli intervistati pensa che il RdC debba essere lasciato così com'è.