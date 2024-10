Migranti in Albania, la maggioranza ampia degli italiani sta con il governo e non con i magistrati

Continua a crescere Fratelli d'Italia, cala ancora il Pd



La maggioranza netta e ampia degli italiani sta con il governo e non con i magistrati nella sfida sul trasferimento in Albania dei migranti irregolari. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Il 57,4 degli intervistati è d'accordo con l'esecutivo di continuare a trasferire i migranti irregolari in Albania nonostante l'intervento del tribunale di Roma. Contrario solo il 42,6% del campione.



Ben il 69,7% degli italiani dichiara che non spetti alla Magistratura (ma al governo) la definizione di quale Paese sia sicuro, come ha spiegato il ministro della Giustizia Nordio. Con le toghe solo il 30,3% del campione.



Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, poche le variazioni da segnalare se non l'ulteriore rafforzamento di Fratelli d'Italia e il Pd ancora in calo.