Sondaggio, numeri clamorosi con il governo Draghi. Chi vince e chi perde

Il governo Draghi batte nettamente l'esecutivo giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.

Il 72,4% degli italiani ritiene l'attuale squadra di governo migliore rispetto a quella del precedente esecutivo. Non la pensa così solo il 27,6% del campione.

La scelta di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia di restare all'opposizione e fuori dal governo Draghi viene approvata dal 54,6% degli italiani. Contrari a questa decisione il il 45,4% degli intervistati.

Tra i leader politici che ispirano maggiore fiducia il premier Draghi batte tutti ed è nettamente primo con il 68,6%. Al secondo posto, in calo, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il 41,4%. In terza posizione il leader della Lega Matteo Salvini con il 39,7%. Quarta Giorgia Meloni (39,1%), quinto Carlo Calenda (37,5%). Ultimo in classifica e in forte calo Matteo Renzi con il 26,8% di fiducia.