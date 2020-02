Sondaggio nuovi dati: un partito crolla, un altro che stava salendo va giù

Nuovo tonfo della Lega nelle intenzioni di voto. Il sondaggio Swg del 24 febbraio vede il Carroccio di Matteo Salvini scendere dal 32,4 al 31,3% in sette giorni. Il Pd perde mezzo punto in una settimana scendendo dal 20,6 al 20,1%. In leggera ripresa dal 13 al 13,4% il Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia stabile all'11,3%. Tra i partiti minori sale Forza Italia, scende Italia Viva, in crescita Sinistra/Mdp e Azione.

Più di un terzo degli elettori del Movimento 5 Stelle vuole Alessandro Di Battista leader dopo gli stati generali dei pentastellati. Secondo un sondaggio realizzato da Swg il 25 febbraio (vedi foto sotto), il 36% di chi dichiara di votare il M5S vede come nuovo capo politico ideale l'ex deputato che sta per tornare dall'Iran. In seconda posizione, con il 26% delle preferenze, c'è il ministro degli Esteri ed ex leader Luigi Di Maio. Roberto Fico, presidente della Camera e rappresentante dell'ala più di sinistra dei 5 Stelle, si colloca in terza posizione con il 9%. Seguono tre donne: Paola Taverna (6%), Chiara Appendino (5%) e Roberta Lombardi (2%). L'1% 'vota' Stefano Patuanelli e Vito Crimi.