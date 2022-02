Sondaggio, Quirinale, le performance dei leader? Trionfo Meloni, flop Salvini

Sondaggio, le performance dei leader sul Quirinale? Trionfa Giorgia Meloni, ultimo Matteo Salvini

Come hanno giudicato gli italiani le performance dei leader politici nelle trattative per l'elezione del Presidente della Repubblica? I giudizi più positivi sono per Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d'Italia tocca il 37% delle preferenze (e il 63% dei giudizi negativi), staccando Giuseppe Conte (33 contro 67) ed Enrico Letta (31 - 69). In top-5 ecco Roberto Speranza (29 - 71), davanti a Silvio Berlusconi ( 28 - 72). Ultimo posto per Matteo Salvini: il leader della Lega ha il 21% di giudizi positivi contro il 79% di negativa. Poco meglio il duo Di Maio - Renzi (22 - 78) e Carlo Calenda (23 - 77).

Sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana



Leggi anche