Sondaggi, partiti distrutti dal Mattarella bis. Salvini a picco, bene Meloni

Sondaggi, male tutti i partiti. Italiani aggrappati a Mattarella e Draghi

L'elezione del presidente della Repubblica ha provocato il caos all'interno dei partiti. Il bis di Mattarella ha dato da una parte stabilità al Paese per i prossimi 7 anni ma dall'altra ha fatto emergere tutte le contraddizioni interne tra le forze che compongono la maggioranza e anche all'interno dei singoli gruppi. Il cdx ormai non esiste più e il M5s va verso l'ennesima inevitabile scissione. La “scelta finale” che ha premiato Mattarella al Colle è stata apprezzata da una larga maggioranza di cittadini. Quasi il 60%. Come emerge dal sondaggio condotto nei giorni scorsi da Demos per Repubblica. Tuttavia, questa elezione ha rivelato divisioni significative fra e negli schieramenti.

Così, secondo i cittadini, - prosegue Repubblica - c’è un solo (ri)vincitore. Sergio Mattarella, ovviamente. Ma alcuni soggetti politici si sono rafforzati oppure indeboliti, più degli altri. Si è certamente rafforzato il “governo”, guidato da Draghi. Che forma, con Mattarella, un binomio solido. E, sul fronte “opposto”, si è consolidato Fratelli d'Italia, che mantiene il monopolio dell’opposizione. È significativo però, che il giudizio sul governo non si rifletta sulla maggioranza. Ritenuta più debole, dopo questo voto. Gli italiani, cioè, riassumono il “significato” del governo nella figura del Capo. Dunque, di Draghi. E vedono le forze politiche intorno a lui come un “complemento”. Una base di sostegno sempre più frammentata. Tra i leader politici ad uscirne meglio dalla partita per il Colle è stata Giorgia Meloni, il peggiore a giudizio degli italiani è risultato Salvini, il 31% degli intervistati lo considera il maggior responsabile in termini negativi.

LEGGI ANCHE

Colesterolo alto: ecco 7 formaggi a cui puoi non rinunciare

Violentata 15enne, "dice che l'abbiamo stuprata, siamo nella me...". Le chat

Speranza nei guai, "curare con tachipirina? Errore costato migliaia di morti"