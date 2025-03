Sordità, le dichiarazioni di Filippo Melchiorre in Senato per sensibilizzare sui problemi di udito

"La sordità siamo noi", il Senatore Melchiorre a fianco delle persone con problemi di udito

"La sordità siamo noi": questo è stato il titolo della conferenza stampa organizzata dal senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, che si è svolta oggi, mercoledì 5 marzo, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. Un evento di grande rilevanza che ha voluto dare voce agli oltre 13 milioni di italiani che vivono quotidianamente con problemi di udito, in occasione della Giornata Mondiale dell'Udito, celebrata il 3 marzo.

Nel corso dell'incontro, il senatore Melchiorre ha lanciato un chiaro appello a tutta la società: "Il senso di questo incontro è chiaro: dare voce ai 13 milioni e mezzo di italiani che hanno problemi di udito. Lanciamo un manifesto all’intera società con un programma di sensibilizzazione che includa attività su tutto il territorio nazionale e che metta insieme le società scientifiche. Il nostro fine è quello di rendere una comunità trasversale ed a misura d’uomo".

L’incontro ha avuto come obiettivo principale il lancio di un manifesto per sensibilizzare la società sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e delle iniziative educative a favore dei soggetti affetti da sordità. Il senatore ha sottolineato come sia cruciale unire le forze, mettendo insieme le società scientifiche e le istituzioni sanitarie, per avviare un programma di attività su tutto il territorio nazionale che porti a una maggiore consapevolezza riguardo le difficoltà e le necessità delle persone con problemi uditivi.

"Con la prevenzione e la sensibilizzazione", ha continuato Melchiorre, "vogliamo ridurre le ripercussioni negative sulla qualità della vita delle persone affette da sordità. Solo così possiamo favorire una società veramente inclusiva". Il senatore ha inoltre ringraziato pubblicamente il sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, per il sostegno dato all'iniziativa e per le politiche di sensibilizzazione in atto, nonché tutte le realtà scientifiche che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

A fianco del senatore Melchiorre, sono intervenuti numerosi esperti del settore, tra cui il prof. Nicola Quaranta, presidente della Società Italiana di Audiologia, il prof. Marco Radici, presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, il prof. Domenico Cuda, vicepresidente della stessa società, e il prof. Lorenzo Pignataro, presidente del Collegio degli Ordinari di Otorinolaringoiatria. Un contributo fondamentale è arrivato anche dal dott. Davide Della Morte Canosci, consigliere del Ministro dell'Università e della Ricerca, e dalla dott.ssa Mariella Mainolfi, direttore generale delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.