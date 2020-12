Spostamenti Natale, ora Conte teme impopolarità e s'appella al Parlamento ma..

Sono ore di fibrillazione nel Governo sulla possibile deroga agli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale. Conte si appella alla sovranità del Parlamento. Hanno fatto quello che hanno voluto per mesi a colpi di DPCM e adesso, siccome non vogliono far la figura di quelli che impediscono alle famiglie di riunirsi per Natale, si ricordano che esiste il Parlamento? Senza pudore è dire poco.