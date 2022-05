"Sta facendo la pazza per passare con Meloni". Casellati verso l'uscita da Fi

Casellati verso l'addio a Forza Italia. Qualcosa si è rotto con gli azzurri

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati potrebbe passare da Forza Italia a Fratelli d'Italia. La seconda carica dello Stato - si legge sul Fatto Quotidiano - si starebbe muovendo in direzione Meloni, con l'obiettivo di farsi rieleggere alle prossime elezioni e mantenere la poltrona di palazzo Madama. Un cambio di partito che avrebbe del clamoroso, perchè tradirebbe il suo leader, Silvio Berlusconi. Se Casellati non ha mai goduto di buoni rapporti all’interno di Forza Italia, la rottura definitiva risale alla sua candidatura al Quirinale: quel venerdì nero si andò a schiantare in aula contro 72 franchi tiratori del centrodestra, tra cui quasi 50 proprio di Forza Italia.

È stato il Quirinale - prosegue il Fatto - ad avvicinare Casellati e Fdi: i meloniani le hanno dimostrato che alla votazione per il Colle tutto il partito era stato compatto su di lei, portandole tre voti in più dal gruppo misto. Da allora, l’avvocato berlusconiano ha iniziato a sondare i meloniani al Senato per un suo possibile ingresso. Non sono gli unici con cui ha parlato: l’ex consigliera del Csm ha sondato diversi senatori di Fratelli d’Italia. "Sta facendo la pazza per passare con Meloni", dice un senatore del centrodestra. La presidente, dopo il Colle, ha anche legato con Meloni invitandola più volte a cena nella sua residenza di Palazzo Giustiniani. Che il passaggio avvenga è tutto da vedere anche se quello di Casellati sarebbe un nome di prestigio da inserire in lista.

